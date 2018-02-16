Основатель сети магазинов «Магнит» продал 29% акций банку ВТБ

Основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал 29% акций банку ВТБ. После завершения сделки Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3% акций, передает «
Сумма сделки составила 138 млрд рублей, она будет закрыта после одобрения ФАС.
После продажи акций «Магнита» Галицкий намерен покинуть Российский футбольный союз.
«Опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы ВТБ, „Магнит“ сможет выйти на качественно новый уровень своего развития», — отметил глава ВТБ Андрей Костин.
Основным кандидатом на пост гендиректора «Магнита» сейчас является председатель совета директоров сети Хачатур Помбухчан. Его кандидатуру рассмотрит совет директоров, заседание которого состоится позднее 16 февраля.
Фото сайта «Retail-loyalty»