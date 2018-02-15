В Рязанской области построят новый цементный завод. Соответствующее соглашение подписано в четверг на инвестиционном форуме в Сочи между компанией и правительством области, передает
Компания «Евроцемент груп» инвестирует 24,8 млрд рублей в строительство новой производственной линии на площадке завода «Михайловцемент».
«Речь идет о строительстве цементного завода с объемом инвестиций порядка 25 млрд рублей за два года. Это самый объемный и емкий проект, который мы начинаем сегодня», — отметил Николай Любимов в сообщении.
Срок реализации проекта — до 2024 года.
Президент «Евроцемент груп» Михаил Скороход рассказал, что строительство позволит запустить на предприятии производство высокомарочного цемента мирового уровня, отгружать потребителям до четырех млн тонн цемента в год, а также сократить издержки строительного комплекса.
Российский инвестиционный форум
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