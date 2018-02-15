Рязанцев пригласили на художественный мастер-класс «Антрураж и стаффаж». Встреча будет посвящена графическим эскизным зарисовкам, сообщили в группе «
Художник поможет пришедшим научиться рисовать наброски фигуры человека и окружающей среды простым карандашом. В конце встречи запланирован просмотр фильма «С любовью. Винсент» о жизни и творчестве Ван Гога.
Мастер-класс пройдет в субботу, 17 февраля, в 12:00 в библиотеке имени Горького в краеведческом центре.
Вход свободный, на мероприятие необходимо записаться в комментариях к
Фото группы «Так можно»