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11:35, 15 февраля 2018 1 265
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Рязанцев пригласили на художественный мастер-класс

Рязанцев пригласили на художественный мастер-класс

Рязанцев пригласили на художественный мастер-класс «Антрураж и стаффаж». Встреча будет посвящена графическим эскизным зарисовкам, сообщили в группе «Так можно» «ВКонтакте».

Художник поможет пришедшим научиться рисовать наброски фигуры человека и окружающей среды простым карандашом. В конце встречи запланирован просмотр фильма «С любовью. Винсент» о жизни и творчестве Ван Гога.

Мастер-класс пройдет в субботу, 17 февраля, в 12:00 в библиотеке имени Горького в краеведческом центре.

Вход свободный, на мероприятие необходимо записаться в комментариях к посту.

Фото группы «Так можно»


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