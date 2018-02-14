Рязань представит медицинского робота Да Винчи на форуме в Сочи

Рязань представит медицинского робота Да Винчи на Российском ивестиционном форуме. Об этом сообщили на
Форум пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля. Рязанцы продемонстрируют уникальный аппарат для проведения хирургических операций — медицинского робота Да Винчи, предоставят гостям возможность совершить виртуальный прыжок с парашютом в честь столетнего юбилея Рязанского училища ВДВ.
Также на стенде представят сельскохозяйственного робота, разработанного на основе интеллектуальных систем пилотирования и программного обеспечения для наземного транспорта и используемый в сельскохозяйственной или коммунальной сферах.
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