МИД России прокомментировал информацию о гибели рязанца в Сирии

МИД России сообщил, что, по предварительным данным, при ударе коалиции США в Сирии 7 февраля могли погибнуть пять россиян, среди которых
Гражданство погибших россиян еще предстоит подтвердить. Все они состояли в частной военной компании Вагнера.
Как подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова, данные, в том числе гражданство погибших, еще не проверены и не подтверждены, передает «
Во вторник, 13 февраля, Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников написал, что на прошлой неделе под ударом авиации в Сирии погибли от 100 до 200 «русских наемников». Три источника в России рассказали о 200 погибших в результате авиаудара.