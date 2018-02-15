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15:59, 15 февраля 2018 2 249
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МИД России прокомментировал информацию о гибели рязанца в Сирии

МИД России прокомментировал информацию о гибели рязанца в Сирии

МИД России сообщил, что, по предварительным данным, при ударе коалиции США в Сирии 7 февраля могли погибнуть пять россиян, среди которых рязанец Алексей Ладыгин. Об этом пишут «Ведомости».

Гражданство погибших россиян еще предстоит подтвердить. Все они состояли в частной военной компании Вагнера.

Как подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова, данные, в том числе гражданство погибших, еще не проверены и не подтверждены, передает «Медуза». Она сказал, что все погибшие точно не были российскими военнослужащими, а значит, скорее всего, прибыли в Сирию в обход официальных каналов МИДа, что усложняет процедуру проверки информации о погибших.

Во вторник, 13 февраля, Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников написал, что на прошлой неделе под ударом авиации в Сирии погибли от 100 до 200 «русских наемников». Три источника в России рассказали о 200 погибших в результате авиаудара.


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