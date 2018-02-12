Уроженец Рязанской области Алексей Ладыгин погиб в Сирии при авиаударе коалиции во главе с США 7 февраля. Об этом
По данным организации от ударов коалиции погибли бойцы так называемого «ЧВК Вагнера» Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области и Владимир Логинов.
«Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов „вагнеровцев“, однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений», — подчеркнули в сообщении.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в Минобороны США сообщал, что в результате ударов пострадали «российские наемники». Об этом же писал бывший полевой командир самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), пишет «
«Ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения „Вагнера“», — отмечал он.
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