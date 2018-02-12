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19:17, 12 февраля 2018 2 114
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Рязанец погиб в Сирии при авиаударе коалиции — СМИ

Рязанец погиб в Сирии при авиаударе коалиции — СМИ

Уроженец Рязанской области Алексей Ладыгин погиб в Сирии при авиаударе коалиции во главе с США 7 февраля. Об этом сообщила группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team.

По данным организации от ударов коалиции погибли бойцы так называемого «ЧВК Вагнера» Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области и Владимир Логинов.

«Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов „вагнеровцев“, однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений», — подчеркнули в сообщении.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в Минобороны США сообщал, что в результате ударов пострадали «российские наемники». Об этом же писал бывший полевой командир самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), пишет «Коммерсант». Он утверждал, что в сирийском конфликте «под видом сирийцев» участвуют российские бойцы «ЧВК Вагнера».

«Ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения „Вагнера“», — отмечал он.

Фото Necro Mancer


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