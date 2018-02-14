Российские хоккеисты проиграли в первом матче на Олимпиаде в корейском Пхенчахе. Подопечные Олега Знарка уступили словакам со счетом 2:3.
По ходу матча россияне вели с преимуществом в две шайбы: первую на исходе третьей минуты забил Гавриков, а уже через минуту преимущество удвоил Капризов.
Первую шайбу словаки отыграли на 17-й минуте, отличился Олвецки, а через две минуты счет сравнял Бакош. До первого перерыва счет не изменился — 2:2. Те же цифры остались на табло и после второй трети матча.
В первой половине третьего периода словаки, играя в большинстве, вышли вперед — отличился Черешняк. Отыграться россияне так и не сумели — 2:3 по итогам матча.
В следующей игре команда Олимпийских атлетов из России встретится со Словенией, которая, проигрывая в две шайбы по ходу матча, победила американцев.