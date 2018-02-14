Мэрия отчиталась об обработке тротуаров и скверов в Рязани. В ночь на среду, 14 февраля, в обработке пешеходных зон использовали около 70 кубометров пескосоляной смеси, сообщили на
От наледи обработали пешеходные зоны на улицах Соборной, Грибоедова, Есенина, Маяковского, Горького, Кудрявцева, Свободы, Радищева, Праволыбедской, Интернациональной, Октябрьской, Молодцова, Кремлевскиом валу, Черновицкой, Высоковольтной, Спортивной, Новоселов, Зубковой, Яблочкова, Новой, Большой, Горького, Кальной, Советской Армии, 50 лет Октября, а также Газетный и Бульварный переулки, Касимовское шоссе, улицу Торфмаш в поселке Мехзавода, улицу Связи в Соколовке.
Также были обработаны скверы Александрова, у кинотеатра Октябрь, Павлова, Керамзавода, Молодежный, набережная и сквер на Соборной, у Дворца молодежи, парках Советско-Польского братства по оружию, Комсомольский, Гагарина, Морской славы, Железнодорожников, Скобелева, площади Ленина и Маргелова.
Работы по обработке тротуаров пескосоляной смесью будут проводиться днем в четверг, 15 февраля, на улицах Яхонтова, Семинарской, Каширина, Советской Армии, Новоселов, Островского, Стройкова, Западной, Крупской, Касимовского и Московского шоссе, Дубовой рощи, бульваре Победы.
В ночь на четверг продолжится обработка 109 остановок общественного транспорта, а также заездных карманов и подходов к ним.
О случаях ненадлежащего исполнения требований к уборке придомовых территорий рязанцев попросили сообщать по телефонам: 44-79-15 и 21-70-18.