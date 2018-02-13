Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:57, 13 февраля 2018 887
 0    0

Суд отказал в строительстве мусорного полигона под Рязанью

Суд отказал в строительстве мусорного полигона под Рязанью

Суд отказал в строительстве мусорного полигона под Рязанью. Решение официально опубликовали в на сайте арбитражного суда.

Организация «Торговый дом „Заборье“» требовал признать незаконным решение местной администрации, которая отказала в возведении мусорного полигона в четырех километрах от Заборья на участке площадью четыре гектара. Суд принял сторону администрации и оказал организации в возведении полигона.

Решение может быть обжаловано в месячный срок.

Напомним, ранее жители Заборья и соседних деревень заявляли, что появление мусорного завода приведет к «экологической катастрофе для природоохранной зоны».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
15:54, 13 февраля 2018
В среду в Рязанской области потеплеет до -6 градусов
12:57, 13 февраля 2018
Суд отказал в строительстве мусорного полигона под Рязанью
17:28, 12 февраля 2018
В Рязанской области разрешили отстреливать лис 1
15:57, 12 февраля 2018
В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -20 градусов
20:15, 11 февраля 2018
Шведские зубры прошли карантин в Окском заповеднике. Фото и видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Магазин «Primavera» подготовил подарок ко Дню всех влюбленных

Магазин «Primavera» подготовил подарок ко Дню всех влюбленных

С 9 по 19 февраля в магазинах сети действует акция.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:07, 8 февраля 2018 25 223
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 015
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
10:34, 3 февраля 2018 21 824
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
15:00, 11 февраля 2018 21 255
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
14:36, 1 февраля 2018 20 170
В Рязани закроется крупный супермаркет
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум