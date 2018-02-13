Суд отказал в строительстве мусорного полигона под Рязанью. Решение официально опубликовали в на сайте арбитражного суда.
Организация «Торговый дом „Заборье“» требовал признать незаконным решение местной администрации, которая отказала в возведении мусорного полигона в четырех километрах от Заборья на участке площадью четыре гектара. Суд принял сторону администрации и оказал организации в возведении полигона.
Решение может быть обжаловано в месячный срок.
Напомним, ранее жители Заборья и соседних деревень