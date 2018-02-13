Названа основная причина крушения авиалайнера «Саратовских авиалиний». Нештатная ситуация на борту упавшего Ан-148 начала развиваться через 2,5 минуты после взлета, передает «
В комиссии Межгосударственного авиационного комитета рассказали о первых результатах расшифровки «черных ящиков» разбившегося Ан-148.
Специалисты выяснили, что обогрев всех трех приемников полного давления (устройства, которые занимаются сбором данных об атмосферном давлении), были выключены.
«Предварительный анализ зарегистрированной информации позволяет предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева», — отметили в сообщении, ссылаясь на МАК.
Напомним, в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из Домодедово