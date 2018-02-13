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16:51, 13 февраля 2018 1 415
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Названа основная причина крушения авиалайнера «Саратовских авиалиний»

Названа основная причина крушения авиалайнера «Саратовских авиалиний»

Названа основная причина крушения авиалайнера «Саратовских авиалиний». Нештатная ситуация на борту упавшего Ан-148 начала развиваться через 2,5 минуты после взлета, передает «РБК».

В комиссии Межгосударственного авиационного комитета рассказали о первых результатах расшифровки «черных ящиков» разбившегося Ан-148.

Специалисты выяснили, что обогрев всех трех приемников полного давления (устройства, которые занимаются сбором данных об атмосферном давлении), были выключены.

«Предварительный анализ зарегистрированной информации позволяет предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева», — отметили в сообщении, ссылаясь на МАК.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из Домодедово разбился самолет «Саратовских авиалиний». Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Среди них — один рязанец.


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