И коньки не нужны. Рязанец снял видео о гололеде в городе

Рязанец снял видео о гололеде в городе. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.
Мужчина показал дорогу у пешеходного перехода вблизи дома №21 по улице Интернациональной. «Это настоящий каток — я стою, я скольжу, не могу подняться».
По его словам, на этом месте поскользнулась и сломала ребро его бабушка.
Рязанец на видео взял лом и начал «бить» ледяную корку. Позже он купил соль в магазине и посыпал лед: «это работает лучше, лед буквально тает на глазах».
Мужчина призвал рязанцев бороться с гололедом своими силами: «Действуйте сами, все только в наших руках».