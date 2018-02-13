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8:43, 13 февраля 2018 1 890
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И коньки не нужны. Рязанец снял видео о гололеде в городе 4

И коньки не нужны. Рязанец снял видео о гололеде в городе

Рязанец снял видео о гололеде в городе. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.

Мужчина показал дорогу у пешеходного перехода вблизи дома №21 по улице Интернациональной. «Это настоящий каток — я стою, я скольжу, не могу подняться».

По его словам, на этом месте поскользнулась и сломала ребро его бабушка.

Рязанец на видео взял лом и начал «бить» ледяную корку. Позже он купил соль в магазине и посыпал лед: «это работает лучше, лед буквально тает на глазах».

Мужчина призвал рязанцев бороться с гололедом своими силами: «Действуйте сами, все только в наших руках».


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