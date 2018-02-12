За устроивших в рязанском магазине давку пенсионеров заступилась политическая партия

Партия ветеранов России отеагрировала на ситуацию, произошедшую в рязанском «Дикси», где пенсионеры устроили давку из-за дешевой курицы. Об этом RZN.info сообщила организация.
«В оперативном порядке направлены соответствующие обращения в адрес губернатора Рязанской области Николая Любимова, руководителя федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, генерального прокурора России Юрия Чайки», — отмечается в сообщении.
Партия отмечает, что необходимо «уделить внимание проблемам, касающимся правил реализации продуктов питания по соответствующим скидкам и акциям в торговых сетях и их последующей утилизации». В обращениях авторы попросили поручить провести «соответствующие проверки и разработать систему мер по выявлению и предотвращению подобных случаев в дальнейшем».
Как отмечается в релизе, Партия ветеранов России разработает предложения «по урегулированию данного вопроса на законодательном уровне».
Ранее руководитель пресс-службы ГК «Дикси» Владимир Русанов