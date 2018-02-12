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18:55, 12 февраля 2018 1 323
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За устроивших в рязанском магазине давку пенсионеров заступилась политическая партия

За устроивших в рязанском магазине давку пенсионеров заступилась политическая партия

Партия ветеранов России отеагрировала на ситуацию, произошедшую в рязанском «Дикси», где пенсионеры устроили давку из-за дешевой курицы. Об этом RZN.info сообщила организация.

«В оперативном порядке направлены соответствующие обращения в адрес губернатора Рязанской области Николая Любимова, руководителя федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, генерального прокурора России Юрия Чайки», — отмечается в сообщении.

Партия отмечает, что необходимо «уделить внимание проблемам, касающимся правил реализации продуктов питания по соответствующим скидкам и акциям в торговых сетях и их последующей утилизации». В обращениях авторы попросили поручить провести «соответствующие проверки и разработать систему мер по выявлению и предотвращению подобных случаев в дальнейшем».

Как отмечается в релизе, Партия ветеранов России разработает предложения «по урегулированию данного вопроса на законодательном уровне».

Ранее руководитель пресс-службы ГК «Дикси» Владимир Русанов прокомментировал RZN.info давку в рязанском магазине, которая попала на видео. Ролик активно обсуждается в соцсетях, его опубликовали миллионные паблики Mash и «Лентач». Федеральные СМИ рассказали о борьбе рязанских пенсионеров за дешевую курицу, а в паблике «Рязань безысходная» смонтировали ролик из появившихся в интернете кадров с пенсионерами и эпизодами фильма «Голодные игры».


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5 дней назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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