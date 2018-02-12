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11:52, 12 февраля 2018 5 219
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В «Дикси» рассказали о давке из-за курицы в рязанском магазине 1

В «Дикси» рассказали о давке из-за курицы в рязанском магазине

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Руководитель пресс-службы ГК «Дикси» Владимир Русанов прокомментировал RZN.info давку в рязанском магазине. По его словам, видео сняли в магазине по адресу улица Гоголя №40.

«Когда — неизвестно, так как съемку вел кто-то из покупателей. Возможно в первые дни акции. Курица в этом магазине 1 февраля стоила 59 руб 90 коп. Со 2 февраля ее цена — 69 руб 90 коп.

«На видео, которое снимал один из покупателей и он же комментировал (мы уже проверили и это точно не наши сотрудники), видно как покупатели разбирают товар. Подчеркну, что никаких потасовок и драк не было (на видео это видно)», — отметил он.

По его словам, акция продлится до 31 марта.

Отметим, что в магазине на улице Гоголя до сих пор продают курицу по низкой цене. Русанов подчеркнул, что акцию анонсировали только в магазине, чтобы не «вызвать широкий ажиотаж».

Ранее федеральные СМИ рассказали о борьбе рязанских пенсионеров за дешевую курицу. Видео активно обсуждается в соцсетях. Его опубликовали миллионные паблики Mash и «Лентач».

В паблике «Рязань безысходная» смонтировали ролик из появившихся в интернете кадров с пенсионерами и эпизодами фильма «Голодные игры».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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