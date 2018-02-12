Губернатор поручил выплатить полмиллиона семье погибшего в крушении Ан-148 рязанца

Губернатор Николай Любимов поручил выплатить полмиллиона семье погибшего в катастрофе Ан-148 рязанца. Об этом сообщил
«Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил глубокие соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье. По поручению главы региона, семье рязанца Евгения Николаевича Короткова, погибшего в авиакатастрофе, из резервного фонда Правительства области будет выплачено полмиллиона рублей. В настоящее время с родственниками погибшего работают психологи», — говорится в сообщении.
Напомним, 39-летний