Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:08, 12 февраля 2018 4 305
 0    0

Губернатор поручил выплатить полмиллиона семье погибшего в крушении Ан-148 рязанца

Губернатор поручил выплатить полмиллиона семье погибшего в крушении Ан-148 рязанца

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Губернатор Николай Любимов поручил выплатить полмиллиона семье погибшего в катастрофе Ан-148 рязанца. Об этом сообщил сайт правительства региона.

«Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил глубокие соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье. По поручению главы региона, семье рязанца Евгения Николаевича Короткова, погибшего в авиакатастрофе, из резервного фонда Правительства области будет выплачено полмиллиона рублей. В настоящее время с родственниками погибшего работают психологи», — говорится в сообщении.

Напомним, 39-летний Евгений Коротков был среди пассажиров самолета Ан-148, выполнявшего рейс 6W703 Москва-Орск. Лайнер «Саратовских авиалиний» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли все находившиеся на борту: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
11:08, 12 февраля 2018
Губернатор поручил выплатить полмиллиона семье погибшего в крушении Ан-148 рязанца
13:28, 10 февраля 2018
Губернатор дал старт главному забегу рязанской «Лыжни России». Фоторепортаж
22:00, 9 февраля 2018
На съезде РСПП Путину рассказали анекдот про тракториста
11:45, 9 февраля 2018
Любимов рассказал о жизни в Лондоне и отношениях с рязанской элитой
11:00, 9 февраля 2018
Началась прямая трансляция послания губернатора Николая Любимова
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:07, 8 февраля 2018 24 236
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
9:39, 30 января 2018 23 333
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 12
15:19, 11 февраля 2018 22 439
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
10:34, 3 февраля 2018 21 337
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
14:36, 1 февраля 2018 19 998
В Рязани закроется крупный супермаркет
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум