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18:06, 11 февраля 2018 2 186
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С места крушения авиалайнера в Подмосковье запустили прямую трансляцию

С места крушения авиалайнера в Подмосковье запустили прямую трансляцию

В сети запустили прямую трансляцию с места крушения авиалайнера в Подмосковье.

Режим ЧС введен для всех служб, задействованных в ликвидации последствий катастрофы.

Напомним, авиалайнер, выполнявший рейс 6W703 Москва-Орск из аэропорта Домодедово, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля. На борту находились 65 человек, в том числе три ребенка, и шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело.

Видео «РИА Новости»


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