С места крушения авиалайнера в Подмосковье запустили прямую трансляцию

В сети запустили прямую трансляцию с места крушения авиалайнера в Подмосковье.
Режим ЧС введен для всех служб, задействованных в ликвидации последствий катастрофы.
Напомним,
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В сети запустили прямую трансляцию с места крушения авиалайнера в Подмосковье.
Режим ЧС введен для всех служб, задействованных в ликвидации последствий катастрофы.
Напомним,
Видео «
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Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.