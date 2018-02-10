В Рязанской области мужчину осудили за оскорбление полицейских

В Шиловском районе осудили мужчину, оскорбившего двух полицейских, находящихся при исполнении обязанностей. Об этом сообщил сайт райсуда.
В декабре 2017 гожа двое полицейских выехали в кафе на территории Шиловского района для проверки сообщения об административном правонарушении. Там находился нетрезвый мужчина, который нецензурно выражался. Полицейские потребовали его успокоиться и прекратить совершать «противоправные действия».
Затем мужчина умышленно оскорбил сотрудников, выразившись нецензурно в их адрес.
Его признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей 319 УК РФ и назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.