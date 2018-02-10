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15:09, 10 февраля 2018 1 661
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В Московской школе запретили отпускать учеников в туалет без медсправки

В Московской школе запретили отпускать учеников в туалет без медсправки

В Московской школе запретили отпускать учеников в туалет без медсправки во время урока. Об этом говорится в памятке для родителей лицея №1795, передает ТАСС.

«Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание. То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут», — говорится в памятке.

Кроме того, в школе ввели новый режим выхода ребенка. Если у родителей есть необходимость забрать его с уроков до окончания, то он должен подать письменное заявление. В нем он обязуется взять на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка и гарантировать усвоение части учебной программы, которую тот пропустит.

Пока неизвестно, являются ли эти рекомендации обязательными для всех московских школ.


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