Миллионные паблики опубликовали видео давки в рязанском магазине из-за курицы

Паблики
Как можно заметить на видео, покупатели пытаются разобрать курицу, которая находится не на витрине, а в коробках.
О времени и месте произошедшего информации нет.
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Паблики
Как можно заметить на видео, покупатели пытаются разобрать курицу, которая находится не на витрине, а в коробках.
О времени и месте произошедшего информации нет.
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Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.