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15:31, 10 февраля 2018 2 241
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Миллионные паблики опубликовали видео давки в рязанском магазине из-за курицы

Миллионные паблики опубликовали видео давки в рязанском магазине из-за курицы

Паблики Mash и «Лентач» опубликовали «ВКонтакте» видео давки, которую устроили пенсионеры из-за курицы. Отмечается, что ролик снят в рязанском «Дикси».

Как можно заметить на видео, покупатели пытаются разобрать курицу, которая находится не на витрине, а в коробках.

О времени и месте произошедшего информации нет.


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Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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