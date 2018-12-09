В Рязанской области пропал 13-летний подросток. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
В пятницу, 7 декабря, Хохлачева Светлана ушла из своего дома в селе Демушкино Сасовского района и не вернулась.
Приметы: рост 162 см, полное телосложение, глаза карие, волосы темно-русые.
Была одета: синее пальто, сиреневая вязаная шапка, белая кофта, черная школьная форма, синие сапоги-дутики.
С собой: черный рюкзак.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.