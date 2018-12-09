RZN.info на канале ТКР представит рубрику о самых читаемых новостях

Рязанский городской сайт представит на канале ТКР еженедельную рубрику о самых читаемых и комментируемых в регионе новостях.
Каждую пятницу главный редактор RZN.info Наталья Смольянинова в итоговой новостной программе расскажет о событиях, случившихся в регионе, которые заставили рязанцев больше всего переживать, а значит реагировать на события в комментариях на сайте и в соцсетях.
А еще зрители узнают о спецпроектах и расследованиях журналистов сайта. Смотрите эфир «Больших новостей» на канале ТКР каждую пятницу В 20:30.