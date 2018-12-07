В Шилове сгорел двухквартирный дом. Об этом сообщила
Пожар произошел в пятницу, 7 декабря, около 12:15. Никто не пострадал.
Причина и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали семь человек на трех пожарных автомобилях
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В Шилове сгорел двухквартирный дом. Об этом сообщила
Пожар произошел в пятницу, 7 декабря, около 12:15. Никто не пострадал.
Причина и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали семь человек на трех пожарных автомобилях
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В числе самых успешных проектов Любимов отметил «Бережливую поликлинику», работу на производстве и в областном правительстве.