Рязанка погибла на парковке ТЦ, катаясь на ватрушке

На парковке рязанского торгового центра погибла 19-летняя девушка из-за катания на ватрушке. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.
Отмечается, что инцидент произошел в 1:20 в пятницу, 7 декабря.
20-летний водитель Lada Kalina на парковке ТЦ «Лента» катал на тюбинге девушку. В процессе он влетел в стоящую фуру.
Пострадавшая погибла на месте.
Водителю легкового автомобиля грозит уголовная ответственность со сроком лишения свободы до пяти лет.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.