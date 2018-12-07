Рязанку обязали снести дом в Борках после жалоб соседей

Прокуратура обязала рязанку снести дом в Борках. Об этом сообщил
Ранее уголовное дело возбудили в отношении
Она зарегистрировала право собственности на здание и оформила землю под ним, однако не успела.
В прокуратуру обратились соседи женщины.
Проверка показала, что ее дома на этом месте не было — постройка сгорела в 1981 году, а рязанка в 2016 году построила новое здание, площадью более 80 квадратных метров, нарушая интересы города и соседей.
Решение суда в законную силу не вступило. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушительницы.