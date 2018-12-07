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20:33, 7 декабря 2018 1 724
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Рязанку обязали снести дом в Борках после жалоб соседей

Рязанку обязали снести дом в Борках после жалоб соседей

Фото: Pixabay.com

Прокуратура обязала рязанку снести дом в Борках. Об этом сообщил сайт ведомства.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении сотрудника БТИ, который выдал женщине дубликат регистрационного удостоверения на дом и внес изменения в документы.

Она зарегистрировала право собственности на здание и оформила землю под ним, однако не успела.

В прокуратуру обратились соседи женщины.

Проверка показала, что ее дома на этом месте не было — постройка сгорела в 1981 году, а рязанка в 2016 году построила новое здание, площадью более 80 квадратных метров, нарушая интересы города и соседей.

Решение суда в законную силу не вступило. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушительницы.


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