Заметает. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Гидрометцентр
Дневные температуры составят -3, -5 градуса. По ночам от -6 до -10 градусов.
Холоднее всего будет в субботу, 8 декабря, (днем -5 градусов, ночью -8 градусов).
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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Дневные температуры составят -3, -5 градуса. По ночам от -6 до -10 градусов.
Холоднее всего будет в субботу, 8 декабря, (днем -5 градусов, ночью -8 градусов).
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