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14:58, 6 декабря 2018 2 477
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Заметает. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Заметает. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные. С 7 по 9 декабря ожидается снег.

Дневные температуры составят -3, -5 градуса. По ночам от -6 до -10 градусов.

Холоднее всего будет в субботу, 8 декабря, (днем -5 градусов, ночью -8 градусов).


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