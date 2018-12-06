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17:22, 6 декабря 2018 880
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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Михайловском районе

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Михайловском районе

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Михайловском районе. Ролик опубликовал телеканал ТКР.

Напомним, авария произошла утром в четверг, 6 декабря. Водитель Audi 80, лишенный «прав» за пьяное вождение, не справился с управлением и улетел в кювет.

Он и двое его пассажиров погибли на месте.


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