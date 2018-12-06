«Не хлебом единым жив человек». Любимов открыл выставочный зал на улице Есенина

В четверг, 6 декабря, Николай Любимов открыл новый выставочный зал художественного музея имени Пожалостина на улице Есенина. Он осмотрел экспозицию «Прекрасен наш союз», оценил ремонт и освещение обновленной «площадки для творчества».
Губернатор подчеркнул, что меньше года прошло с того времени, как пространство отдали «в безвозмездное пользование» областному музею и в нем начался масштабный ремонт.
«Я рад сегодня быть здесь вместе с вами. Это большой подарок для творческой общественности и ценителей живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Я уверен, что в этом зале будут выставляться не только рязанские живописцы, выпускники и студенты нашего художественного училища, но и российские и зарубежные художники. Не хлебом единым жив человек. Искусство должно быть доступно для всех», — отметил губернатор.
До реконструкции зал принадлежал Союзу художников России.