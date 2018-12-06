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16:22, 6 декабря 2018 649
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«Не хлебом единым жив человек». Любимов открыл выставочный зал на улице Есенина

«Не хлебом единым жив человек». Любимов открыл выставочный зал на улице Есенина

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 6 декабря, Николай Любимов открыл новый выставочный зал художественного музея имени Пожалостина на улице Есенина. Он осмотрел экспозицию «Прекрасен наш союз», оценил ремонт и освещение обновленной «площадки для творчества».

Губернатор подчеркнул, что меньше года прошло с того времени, как пространство отдали «в безвозмездное пользование» областному музею и в нем начался масштабный ремонт.

«Я рад сегодня быть здесь вместе с вами. Это большой подарок для творческой общественности и ценителей живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Я уверен, что в этом зале будут выставляться не только рязанские живописцы, выпускники и студенты нашего художественного училища, но и российские и зарубежные художники. Не хлебом единым жив человек. Искусство должно быть доступно для всех», — отметил губернатор.

До реконструкции зал принадлежал Союзу художников России.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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