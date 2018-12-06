Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:22, 6 декабря 2018 2 745

Американский эксперт по бережливому производству оценил работу рязанского кожевенного завода

Американский эксперт по бережливому производству оценил работу рязанского кожевенного завода

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Американский эксперт по бережливому производству Джеффри Лайкер оценил работу рязанского кожевенного завода. В среду, 5 ноября, для профессора Мичиганского университета и директора «Центра бережливого производства Рязанской области» Оксаны Любимовой провели экскурсию по производству.

Почетных гостей познакомили со всеми цехами предприятия, безотходным производством и рассказали, как внедрение системы помогло оптимизировать производственные процессы, сократить время на работы, финансовые затраты и повысить качество продукции.

Джеффри Лайкера впечатлила забота завода об окружающей среде и использование перерабатываемых материалов. Он также отметил чистоту на производстве и широкие проходы.

«Понимаю, как много надо трудиться, чтобы все было так организовано. У предприятия впечатляющая статистика по безопасности, а это возможно только благодаря исключительной дисциплине. Враг развития — высокомерие, поэтому нельзя зазнаваться, думая, что все уже хорошо. Всегда есть место для улучшений», — заявил Лайкер.

Помимо эксперта, с заводом познакомились участники всероссийского форума «Бережливое производство». Для промышленных предприятий на кожевенном заводе организовали одну из площадок для обмена лучшими практиками.

Зампред правительства Роман Петряев напомнил, что бережливое производство — это образ мышления, который направлен на постоянное совершенствование и поиск механизмов повышения эффективности.

Он отметил, что система не может работать без вовлечения персонала разного уровня, а низовые звенья не могут включаться в нее без руководителей.

После форума участники обменялись контактами, чтобы продолжить общение и обмен удачным опытом работы.

Напомним, ГК «Русская кожа» — крупнейший в России производитель натуральной кожи, входит в холдинг «Инвест».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:35, 6 декабря 2018
Со Скорбященского кладбища убрали надгробия ветеранов с ошибками
13:33, 6 декабря 2018
Любимов наградил рязанских волонтеров. Фото
13:12, 6 декабря 2018
Рокотянская наградила лучшие организации, ведущие воинский учет
12:46, 6 декабря 2018
«Сбербанк» поднял верхнюю границу возраста по кредитам до 70 лет
12:32, 6 декабря 2018
Рязанские полицейские рассказали пенсионерам о телефонных мошенниках
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Какие меры стоит предпринять, чтобы не пополнить статистику заболеваемости?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:32, 3 декабря 2018 33 161
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
17:54, 25 ноября 2018 26 240
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 25 151
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 805
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 473
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 5
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум