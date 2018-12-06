Американский эксперт по бережливому производству оценил работу рязанского кожевенного завода

Американский эксперт по бережливому производству Джеффри Лайкер оценил работу рязанского кожевенного завода. В среду, 5 ноября, для профессора Мичиганского университета и директора «Центра бережливого производства Рязанской области» Оксаны Любимовой провели экскурсию по производству.

Почетных гостей познакомили со всеми цехами предприятия, безотходным производством и рассказали, как внедрение системы помогло оптимизировать производственные процессы, сократить время на работы, финансовые затраты и повысить качество продукции.

Джеффри Лайкера впечатлила забота завода об окружающей среде и использование перерабатываемых материалов. Он также отметил чистоту на производстве и широкие проходы.

«Понимаю, как много надо трудиться, чтобы все было так организовано. У предприятия впечатляющая статистика по безопасности, а это возможно только благодаря исключительной дисциплине. Враг развития — высокомерие, поэтому нельзя зазнаваться, думая, что все уже хорошо. Всегда есть место для улучшений», — заявил Лайкер.

Помимо эксперта, с заводом познакомились участники всероссийского форума «Бережливое производство». Для промышленных предприятий на кожевенном заводе организовали одну из площадок для обмена лучшими практиками.

Зампред правительства Роман Петряев напомнил, что бережливое производство — это образ мышления, который направлен на постоянное совершенствование и поиск механизмов повышения эффективности.

Он отметил, что система не может работать без вовлечения персонала разного уровня, а низовые звенья не могут включаться в нее без руководителей.

После форума участники обменялись контактами, чтобы продолжить общение и обмен удачным опытом работы.