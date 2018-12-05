Путь системного мышления. Американский профессор рассказал рязанцам о бережливом производстве

Американский профессор Джеффри Лайкер выступил в рязанской Академии единоборств и прочитал лекцию о бережливом управлении, рассказал краткую историю компании Toyota.
Лайкер говорил на английском языке, а зрители слушали через гарнитуру синхронный перевод его речи на русском.
«Часто люди воспринимают систему „бережливого производства“, как инструментарий, но это неверно. Это черта характера или даже образ жизни. Именно так это и нужно воспринимать. Бизнес-задачи и разминка по утрам — все должно соответствовать определенной системе — без рутины без лишних движений и моделей управления. Это ведь не так сложно. Это как „ката“ в восточных единоборствах. Это путь системного мышления», — подчеркнул Лайкер.
Профессор обратил внимание, что не все суждения верны и нужно не бояться экспериментировать. Он на практике показал, что «мозг человека привыкает действовать по привычной схеме». Во время выступления Лайкер попросил слушателей пять раз расписаться в блокноте и, убедившись, что все справились, вновь попросил сделать записи, но другой рукой.
«Необходима целенаправленная отработка новых нейронных сетей в мозге, — отметил лектор, — Это самый простой способ решения проблем и привычек каждого человека».
Справка:
Джеффри Лайкер — профессор кафедры организации и инженерного обеспечения производства Мичиганского университета. Он написал книгу «Становление эффективных лидеров: путь Toyota».