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12:36, 4 декабря 2018 3 638
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В Рязани откроют более 40 катков. Адреса 2

В Рязани откроют более 40 катков. Адреса

Зимой в Рязани откроют более 40 катков. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В городе будут работать четыре бесплатных городских катка: на площади Победы, в Лесопарке, на Лыбедском бульваре и в поселке Никуличи.

Остальные катки зальют по адресам:

Центр

  • улица Есенина, дом №46;
  • улица Радиозаводская, дом №12;
  • Первомайский проспект, дом №49-а.

Песочня

  • улица Тимуровцев, дом №4;
  • улица Тимакова, дом №9;
  • улица Тимакова, между домами №8 корпус 1 и №10;
  • улица Новоселов, дом №17 корпус 1;
  • улица Зубковой, дом №30;
  • улица Зубковой, дом №12 корпус 2;
  • улица Новоселов, дом №36 корпус 2.

Солотча

  • улица Владимирская, дом №95;
  • улица Почтовая, дом №4;
  • улица Владимирская, дом №100;
  • улица Солотчинское шоссе, дом №70.

Горроща/Южный

  • улица Чкалова, дом №9-а;
  • улица 9-й район, дом №61-а;
  • поселок Мехзавода, дом №25;
  • улица Стройкова, дом №65;
  • улица Дзержинского, дома №16, №16-а;
  • улица Спортивная, дом №1;
  • улица 6-я Линия, дом №4-а;
  • улица Высоковольтная, дом №9;
  • улица Березовая, дома №1-м, №1-н;
  • улица Семена Середы, дом №23/27.

Московский

  • улица Крупской, дом №7;
  • улица Юбилейная, дом №24;
  • улица Новаторов, дом №21;
  • улица Народный бульвар, дом №12.

Приокский

  • улица Октябрьская, дом №37.

Недостоево

  • улица Сельских Строителей, дом №3-ж.

Канищево

  • улица Интернациональная, дом №5-д;
  • улица Интернациональная, дом №24 корпус 1;
  • улица Бирюзова, дом №1 корпус 8.

Соколовка

  • улица Соколовская, дом №3 корпус 2.

Строитель

  • улица Дружная, дом №2-а.

Борки

  • улица 2-е Бутырки, дом №5.

Шлаковый

  • улица Трудовая, дом №10.

Октябрьский городок

  • улица Керамзавода, дом №38.

Дягилево

  • улица Белякова, дом №27-а.

Поселок Мехзавода

  • Поселок Мехзавода, д. 25.

Напомним, в пятницу, 7 декабря, в Рязани откроется каток «Локомотив».


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