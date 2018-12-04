В Рязани откроют более 40 катков. Адреса

Зимой в Рязани откроют более 40 катков. Об этом сообщил
В городе будут работать четыре бесплатных городских катка: на площади Победы, в Лесопарке, на Лыбедском бульваре и в поселке Никуличи.
Остальные катки зальют по адресам:
Центр
- улица Есенина, дом №46;
- улица Радиозаводская, дом №12;
- Первомайский проспект, дом №49-а.
Песочня
- улица Тимуровцев, дом №4;
- улица Тимакова, дом №9;
- улица Тимакова, между домами №8 корпус 1 и №10;
- улица Новоселов, дом №17 корпус 1;
- улица Зубковой, дом №30;
- улица Зубковой, дом №12 корпус 2;
- улица Новоселов, дом №36 корпус 2.
Солотча
- улица Владимирская, дом №95;
- улица Почтовая, дом №4;
- улица Владимирская, дом №100;
- улица Солотчинское шоссе, дом №70.
Горроща/Южный
- улица Чкалова, дом №9-а;
- улица 9-й район, дом №61-а;
- поселок Мехзавода, дом №25;
- улица Стройкова, дом №65;
- улица Дзержинского, дома №16, №16-а;
- улица Спортивная, дом №1;
- улица 6-я Линия, дом №4-а;
- улица Высоковольтная, дом №9;
- улица Березовая, дома №1-м, №1-н;
- улица Семена Середы, дом №23/27.
Московский
- улица Крупской, дом №7;
- улица Юбилейная, дом №24;
- улица Новаторов, дом №21;
- улица Народный бульвар, дом №12.
Приокский
- улица Октябрьская, дом №37.
Недостоево
- улица Сельских Строителей, дом №3-ж.
Канищево
- улица Интернациональная, дом №5-д;
- улица Интернациональная, дом №24 корпус 1;
- улица Бирюзова, дом №1 корпус 8.
Соколовка
- улица Соколовская, дом №3 корпус 2.
Строитель
- улица Дружная, дом №2-а.
Борки
- улица 2-е Бутырки, дом №5.
Шлаковый
- улица Трудовая, дом №10.
Октябрьский городок
- улица Керамзавода, дом №38.
Дягилево
- улица Белякова, дом №27-а.
Поселок Мехзавода
- Поселок Мехзавода, д. 25.
Напомним, в пятницу, 7 декабря, в Рязани