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13:13, 4 декабря 2018 3 806
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Появились фотографии с места аварии у «Торговых рядов»

Появились фотографии с места аварии у «Торговых рядов»

Фото: УМВД по Рязанской области

Появились фотографии с места аварии у «Торговых рядов».

ДТП произошло вечером в понедельник, 3 декабря. Там столкнулись автомобили Citroen и Suzuki Grand Vitara.

Напомним, в аварии пострадали четыре человека.


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