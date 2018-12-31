Рязанцам напомнили о профилактике гриппа и ОРВИ. Информацию опубликовали на
Жителям области рекомендовали чаще мыть руки с мылом, регулярно проветривать и делать влажную уборку в помещениях, избегать контакта с заболевшими людьми.
Организаторам мероприятий напомнили, что на праздники необходимо допускать только здоровых детей и взрослых, а также соблюдать дезинфекционный и температурный режимы.
В сообщении отмечается, что ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе продолжает оставаться на неэпидемическом уровне. Регистрируемые показатели ниже пороговых значений по области на 17,1%, по Рязани — на 6,2%.