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12:09, 31 декабря 2018 1 817
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Рязанцам напомнили о профилактике гриппа и ОРВИ

Рязанцам напомнили о профилактике гриппа и ОРВИ

Рязанцам напомнили о профилактике гриппа и ОРВИ. Информацию опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

Жителям области рекомендовали чаще мыть руки с мылом, регулярно проветривать и делать влажную уборку в помещениях, избегать контакта с заболевшими людьми.

Организаторам мероприятий напомнили, что на праздники необходимо допускать только здоровых детей и взрослых, а также соблюдать дезинфекционный и температурный режимы.

В сообщении отмечается, что ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе продолжает оставаться на неэпидемическом уровне. Регистрируемые показатели ниже пороговых значений по области на 17,1%, по Рязани — на 6,2%.


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