Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:00, 31 декабря 2018 464
 0    0

Рокотянская поздравила рязанцев с Новым годом

Рокотянская поздравила рязанцев с Новым годом

Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Новым годом и Рождеством. По ее словам, уходящий 2018 год был полон знаковых событий в жизни города.

«Рязань с размахом отметила столетие воздушно-десантного училища, прославившего город на всю страну. Открылись крупные спортивные объекты, преобразился Лесопарк и центр города, появилась транспортная развязка на Михайловском шоссе», — напомнила глава гордумы.

Она добавила, что в будущем году предстоит большая работа: «Наша основная задача — служить интересам людей и нашего славного города. Мы держим курс на развитие и созидание во всех сферах городской жизни».

Рокотянская пожелала рязанцам душевного тепла, мира и согласия.

«Пусть в ваших семьях царит любовь и взаимопонимание. Больше времени проводите с родными, гуляйте и участвуйте в городских праздниках. Крепкого здоровья и исполнения заветных желаний в 2019 году!» — заключила глава города.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:00, 31 декабря 2018
Рокотянская поздравила рязанцев с Новым годом
18:01, 31 декабря 2018
Любимов записал для рязанцев новогоднее видеообращение
17:49, 31 декабря 2018
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
16:40, 31 декабря 2018
Видеоблогер высмеял застолье в рязанском кардиодиспансере 1
16:27, 31 декабря 2018
«Поблагодарим родителей и обнимем детей». В сети появилось новогоднее обращение Путина 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:44, 30 декабря 2018 27 698
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
12:15, 30 декабря 2018 19 802
«Рязанские казусы». В сети появился аудиогид по городу 1
18:18, 20 декабря 2018 18 674
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
15:19, 30 декабря 2018 17 896
Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Новым годом. Видео
19:03, 22 декабря 2018 16 902
За 2018 год в Рязани выросло количество медицинских туристов 3
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум