Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Новым годом и Рождеством. По ее словам, уходящий 2018 год был полон знаковых событий в жизни города.
«Рязань с размахом отметила столетие воздушно-десантного училища, прославившего город на всю страну. Открылись крупные спортивные объекты, преобразился Лесопарк и центр города, появилась транспортная развязка на Михайловском шоссе», — напомнила глава гордумы.
Она добавила, что в будущем году предстоит большая работа: «Наша основная задача — служить интересам людей и нашего славного города. Мы держим курс на развитие и созидание во всех сферах городской жизни».
Рокотянская пожелала рязанцам душевного тепла, мира и согласия.
«Пусть в ваших семьях царит любовь и взаимопонимание. Больше времени проводите с родными, гуляйте и участвуйте в городских праздниках. Крепкого здоровья и исполнения заветных желаний в 2019 году!» — заключила глава города.