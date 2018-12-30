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21:15, 30 декабря 2018 946
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В Рязани нашли водителя, протаранившего припаркованный «Пежо»

В Рязани нашли водителя, протаранившего припаркованный «Пежо»

В Рязани нашли водителя, который протаранил припаркованный на улице Высоковольтной Peugeot Partner. Об этом пострадавшая рязанка написала в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Opel с механическими повреждениями обнаружили 30 декабря. Известно, что его водитель заявил об угоне, однако эксперты не зафиксировали в машине следов взлома.


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