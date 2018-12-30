«Рязанские казусы». В сети появился аудиогид по городу

В сети появился аудиогид по городу «
Маршрут содержит 23 остановки и начинается от кремля.
Экскурсия проходит во Дворце Олега, далее в списке:
- поселок Остров;
- Переулок счастья;
- Подьячий Крякутной;
- Здание Присутственных мест;
- театр на Соборной;
- дом-яйцо;
- здание Центробанка;
- памятник Маргелову;
- улица Краснорядская;
- памятник Ленину;
- улица Почтовая;
- мышь с сыром;
- «Нулевка»;
- первая мужская гимназия;
- Наташкин парк;
- маленький Володя Ульянов с мамой;
- памятник Павлову;
- грибы с глазами;
- Нижний городской сад;
- самый узкий дом;
- дом, где никогда не жил Циолковский.
Завершается маршрут там, где сто лет назад была окраина Рязани.