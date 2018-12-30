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12:15, 30 декабря 2018 1 098
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«Рязанские казусы». В сети появился аудиогид по городу

«Рязанские казусы». В сети появился аудиогид по городу

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В сети появился аудиогид по городу «Рязанские казусы». Путешествие по нему займет три часа.

Маршрут содержит 23 остановки и начинается от кремля.

Экскурсия проходит во Дворце Олега, далее в списке:

  • поселок Остров;
  • Переулок счастья;
  • Подьячий Крякутной;
  • Здание Присутственных мест;
  • театр на Соборной;
  • дом-яйцо;
  • здание Центробанка;
  • памятник Маргелову;
  • улица Краснорядская;
  • памятник Ленину;
  • улица Почтовая;
  • мышь с сыром;
  • «Нулевка»;
  • первая мужская гимназия;
  • Наташкин парк;
  • маленький Володя Ульянов с мамой;
  • памятник Павлову;
  • грибы с глазами;
  • Нижний городской сад;
  • самый узкий дом;
  • дом, где никогда не жил Циолковский.

Завершается маршрут там, где сто лет назад была окраина Рязани.


© RZN.info

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