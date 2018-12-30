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15:55, 30 декабря 2018 617
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Москвич попал под следствие и решил исправить положение, воруя в Рязани

Москвич попал под следствие и решил исправить положение, воруя в Рязани

Рязанские полицейские задержали 23-летнего москвича, который совершил серию краж в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек вскрывал вагончики, расположенные на территории строек. Из двенадцати бытовок в Советском районе, на улице Горького, на Московском шоссе и на улице Кальной пропали дрели, миксеры, электропилы и другие инструменты.

Оперативники установили, на какой машине передвигается злоумышленник, и задержали его. Ничего из украденного москвич продать не успел.

Выяснилось, что раньше молодой человек работал в столичной фирме, где присвоил 400 тысяч рублей. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела и чтобы компенсировать ущерб бывшим работодателям, решил воровать инструменты в Рязани.

По всем эпизодам краж в отношении москвича возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ.


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