Житель Ухолова зарезал собутыльника и сбежал, но на утро сознался. Об этом RZN.info сообщили в Кораблинском следственном отделе СУ СКР по Рязанской области.
В ночь с 30 ноября на 1 декабря двое ранее судимых мужчин выпивали в комнате общежития. У собутыльников завязалась ссора, которая переросла в драку.
29-летний мужчина взял в руки нож и нанес около 12 ударов хозяину комнаты. От множества ран 38-летний ухоловец скончался на месте.
Подозреваемый оставил убитого в комнате, которую закрыл на ключ и ушел. Однако на утро он с документами явился в полицию и признался в преступлении.
В понедельник, 3 ноября, подозреваемого арестовали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Отмечается, что погибший ранее сам сидел в тюрьме за убийство.