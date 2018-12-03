«Лада» отзывает три семейства автомобилей

Lada отзывает 1717 автомобилей Kalina, Granta, Priora. Об этом сообщил
Отзыву подлежат автомобили, проданные с апреля 2018 года по сегодняшний день, с VIN-кодами.
Причиной стало несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя.
Владельцев проинформируют через письма и по телефону. Транспортные средства необходимо предоставить в ближайший дилерский центр для ремонта
Также можно самостоятельно, не дожидаясь сообщения, определить, попадает ли автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На машинах проверят маркировку изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, заменят рулевое колесо.
Все работы проведут бесплатно.
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