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16:10, 3 декабря 2018 1 676
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«Лада» отзывает три семейства автомобилей

«Лада» отзывает три семейства автомобилей

Lada отзывает 1717 автомобилей Kalina, Granta, Priora. Об этом сообщил сайт Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с апреля 2018 года по сегодняшний день, с VIN-кодами.

Причиной стало несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя.

Владельцев проинформируют через письма и по телефону. Транспортные средства необходимо предоставить в ближайший дилерский центр для ремонта

Также можно самостоятельно, не дожидаясь сообщения, определить, попадает ли автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На машинах проверят маркировку изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, заменят рулевое колесо.

Все работы проведут бесплатно.

Фото Lada.ru


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