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14:07, 29 декабря 2018 2 354
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В Песочне столкнулись «буханка» и «Лада». Видео

В Песочне столкнулись «буханка» и «Лада». Видео

В Песочне столкнулись «буханка» и Lada X-Ray. Видео ДТП опубликовано в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла в пятницу, 28 декабря, на перекрестке улиц Зубковой и Тимуровцев.

Машины получили сильные механические повреждения.

Информации о пострадавших нет.


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