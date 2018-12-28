Самарская чиновница посоветовала малоимущим семьям завести огород

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова посоветовала малоимущим семьям завести огород, чтобы прокормить детей. Об этом пишет РИА «
В комментариях в аккаунте министра в Twitter местная жительница написала, что не желает кормить ребенка «дешевой едой на пальмовом масле» из-за небольшого размера пособия.
«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило», — ответила министр.
По ее словам, «если хочешь ребенка, всегда найдешь решение».
Позднее Антимонова извинилась, отметив, что допустила некорректное выражение, которое «было выхвачено из общего контекста и растиражировано».
Напомним, в ноябре на Урале чиновницу
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Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение!— Марина Антимонова (@Antimonova_M) 24 декабря 2018 г.