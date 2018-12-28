Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:14, 28 декабря 2018 282
 0    0

Самарская чиновница посоветовала малоимущим семьям завести огород 1

Самарская чиновница посоветовала малоимущим семьям завести огород

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова посоветовала малоимущим семьям завести огород, чтобы прокормить детей. Об этом пишет РИА «Новости».

В комментариях в аккаунте министра в Twitter местная жительница написала, что не желает кормить ребенка «дешевой едой на пальмовом масле» из-за небольшого размера пособия.

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило», — ответила министр.

По ее словам, «если хочешь ребенка, всегда найдешь решение».

Позднее Антимонова извинилась, отметив, что допустила некорректное выражение, которое «было выхвачено из общего контекста и растиражировано».

Напомним, в ноябре на Урале чиновницу уволили за высказывание «детям государство ничего не должно».

Фото с сайта правительства Самарской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
16:14, 28 декабря 2018
Самарская чиновница посоветовала малоимущим семьям завести огород 1
13:06, 28 декабря 2018
ЕС опубликовал документ о продлении санкций против России
10:50, 26 декабря 2018
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи. Фото
11:52, 25 декабря 2018
В итоговом национальном рейтинге губернаторов Любимов поднялся на шесть позиций
17:33, 24 декабря 2018
Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем рязанских профсоюзов и работодателями
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 575
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 674
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 981
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:19, 15 декабря 2018 18 684
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
18:18, 20 декабря 2018 18 126
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум