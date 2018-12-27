Глава Рязани встретилась с активистами ветеранских организаций

Глава Рязани Юлия Рокотянская в четверг, 27 декабря, встретилась с активистами ветеранских организаций. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.
На встрече обсуждались вопросы, которые волнуют всех жителей нашего города. В частности, проблемы платных парковок, уборки города, муниципального транспорта, благоустройства дворовых и общественных территорий.
Рокотянская оценила вклад активистов-ветеранов в общественную жизнь Рязани и пожелала всем не останавливаться на достигнутом, продолжать работу как с представителями старшего поколения, так и с молодежью.
«Вы — наша гордость. Ваши опыт, мудрость, знания очень нужны Рязани. Ваши советы, ваше мнение очень важны для нас. Все обращения и просьбы ветеранов обязательно будут рассмотрены», — отметила она.
Председателю Совета ветеранов Московского района Александре Репченковой глава города вручила Знак Губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии».