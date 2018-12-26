Проект застройки седьмого микрорайона Песочни изменят из-за грунтовых вод

Во вторник, 25 декабря, на публичных слушаниях обсудили изменения в проект планировки микрорайона ДПР-7, 7А. Как сообщил докладчик, в новом документе «принципиальных изменений нет».
Из-за грунтовых вод высоту двух многоэтажек увеличат для технического этажа, также вместо двух подземных гаражей сделают один многоэтажный.
Кроме того, к одному из планируемых домов намерены сделать пристройку спортивного зала, а также установить две котельные на севере и юге участка, чтобы обеспечить теплом и горячей водой школы, детсады и поликлиники.
Всего зарегистрировалось 14 участников, у которых не возникло вопросов.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».