Двоих жителей Спасского района осудят за изнасилование женщины на спор. Об этом сообщил
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ.
Напомним, инцидент произошел в ночь на понедельник, 4 июня. Двое молодых людей, 22 и 28 лет, проходя мимо дома молодой женщины поспорили между собой на пять тысяч рублей, кто первый
Подозреваемые сломали калитку и постучали в дом. Злоумышленники поочередно изнасиловали местную жительницу, когда она вышла на шум. После этого они скрылись. Мужчин задержали «по горячим следам».
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в сообщении.