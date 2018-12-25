Страховщики «Сбербанка» запустили новогодние предложения для клиентов

Страховщики «Сбербанка» подготовили для клиентов новогодние предложения, которые начинают действовать с 25 декабря. Речь идет о скидках и дополнительных опциях для страховых продуктов «Защита близких», «Защита дома», «Защита банковских карт», а также «Страхование выезжающих за рубеж».

Спецпредложения действуют до 7 января при оформлении полисов на сайте страховой компании «Сбербанка».

«Защита близких» включает три программы страхования на выбор: «Для детей», «Для себя» и «Для семьи». Каждая из них покрывает риски травм и инвалидности I, II групп в результате несчастного случая. Преимущества страхового полиса в том, что он действует даже за рубежом и при занятиях любительским спортом.

Теперь продукт дополнен договорами рискового страхования жизни «Защита близких ПЛЮС». Они предусматривают пользование услугами сервиса телемедицины DocDoc. С помощью сервиса телемедицины можно удаленно консультироваться с врачами в течение всего срока действия полиса.

Оформить страховой продукт «Защита близких» можно онлайн на сайте « Сбербанк страхование жизни ». Для получения скидки необходимо ввести промокод НАШДРУГ. В период действия новогодних скидок договоры «Защита близких ПЛЮС» можно заключить со скидкой 20%.

«Защита дома» обеспечивает страховую защиту отделку и инженерное оборудование квартиры или дома, движимого имущества, а также гражданскую ответственность перед соседями. Выплаты предусмотрены в случае пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий и иных событий. На продукт страхования жилья «Защита дома» с 24 декабря по 7 января действует скидка 10,19%.

«Страхование выезжающих за рубеж» предназначено для защиты от непредвиденных рисков, которые могут возникнуть в поездках по России или за рубежом. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. В базовое покрытие входят: организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, репатриация, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов. На оформление договоров в рамках продукта «Страхование выезжающих за рубеж» скидка составляет 15,19%.

«Защита банковских карт» позволяет расплачиваться картами за рубежом — защита действует по всему миру. Полис покрывает риски фишинга и скимминга. «Сбербанк страхование» компенсирует потери не только от несанкционированных операций по картам, но и возвращает деньги в случае ограбления или иных противоправных действий третьих лиц. На оформление страховки «Защита банковских карт» скидка составит 20,19%.

Фото Николая Тараканова