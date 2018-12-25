Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:48, 25 декабря 2018 576

Страховщики «Сбербанка» запустили новогодние предложения для клиентов

Страховщики «Сбербанка» запустили новогодние предложения для клиентов

Страховщики «Сбербанка» подготовили для клиентов новогодние предложения, которые начинают действовать с 25 декабря. Речь идет о скидках и дополнительных опциях для страховых продуктов «Защита близких», «Защита дома», «Защита банковских карт», а также «Страхование выезжающих за рубеж».

Спецпредложения действуют до 7 января при оформлении полисов на сайте страховой компании «Сбербанка».

«Защита близких» включает три программы страхования на выбор: «Для детей», «Для себя» и «Для семьи». Каждая из них покрывает риски травм и инвалидности I, II групп в результате несчастного случая. Преимущества страхового полиса в том, что он действует даже за рубежом и при занятиях любительским спортом.

Теперь продукт дополнен договорами рискового страхования жизни «Защита близких ПЛЮС». Они предусматривают пользование услугами сервиса телемедицины DocDoc. С помощью сервиса телемедицины можно удаленно консультироваться с врачами в течение всего срока действия полиса.

Оформить страховой продукт «Защита близких» можно онлайн на сайте «Сбербанк страхование жизни». Для получения скидки необходимо ввести промокод НАШДРУГ. В период действия новогодних скидок договоры «Защита близких ПЛЮС» можно заключить со скидкой 20%.

«Защита дома» обеспечивает страховую защиту отделку и инженерное оборудование квартиры или дома, движимого имущества, а также гражданскую ответственность перед соседями. Выплаты предусмотрены в случае пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий и иных событий. На продукт страхования жилья «Защита дома» с 24 декабря по 7 января действует скидка 10,19%.

«Страхование выезжающих за рубеж» предназначено для защиты от непредвиденных рисков, которые могут возникнуть в поездках по России или за рубежом. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. В базовое покрытие входят: организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, репатриация, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов. На оформление договоров в рамках продукта «Страхование выезжающих за рубеж» скидка составляет 15,19%.

«Защита банковских карт» позволяет расплачиваться картами за рубежом — защита действует по всему миру. Полис покрывает риски фишинга и скимминга. «Сбербанк страхование» компенсирует потери не только от несанкционированных операций по картам, но и возвращает деньги в случае ограбления или иных противоправных действий третьих лиц. На оформление страховки «Защита банковских карт» скидка составит 20,19%.

Фото Николая Тараканова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:15, 25 декабря 2018
Рязанская фигуристка Александра Трусова побывала в «Вечернем Урганте». Видео
11:09, 25 декабря 2018
В детской поликлинике Рязани сделали «сказочную» навигацию
10:48, 25 декабря 2018
Страховщики «Сбербанка» запустили новогодние предложения для клиентов
10:33, 25 декабря 2018
Строительство кафе и офисного здания на Лыбедском бульваре одобрили по итогам слушаний 2
10:23, 25 декабря 2018
Рязанцам напомнили о пожарной безопасности при украшении новогодней елки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Компания ОБИ провела новогодний опрос среди покупателей товаров для ремонта, строительства и сада.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 103
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 094
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 508
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 440
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
19:19, 15 декабря 2018 18 261
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум