Губернатор наградил строительный союз «Светлый» за помощь школам

Строительный союз «
Награду генеральному директору «Светлого» Алексею Кузнецову вручил губернатор Николай Любимов.
Строительный союз регулярно оказывает содействие в ремонте в рязанских школах № №1, 14, 30, 46, 64. Кроме того, сотрудники фирмы организуют в этих учебных заведениях культурно-просветительские презентации и мини-выставки картин российских художников.
«Для нас это не разовая акция, а важная часть социальной политики компании, своего рода вклад в светлое будущее», — отметил Алексей Кузнецов.