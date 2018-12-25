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12:47, 25 декабря 2018 1 954

Губернатор наградил строительный союз «Светлый» за помощь школам

Губернатор наградил строительный союз «Светлый» за помощь школам

Строительный союз «Светлый» стал победителем смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области в номинации «Социальное партнерство: шефы и школы города».

Награду генеральному директору «Светлого» Алексею Кузнецову вручил губернатор Николай Любимов.

Строительный союз регулярно оказывает содействие в ремонте в рязанских школах № №1, 14, 30, 46, 64. Кроме того, сотрудники фирмы организуют в этих учебных заведениях культурно-просветительские презентации и мини-выставки картин российских художников.

«Для нас это не разовая акция, а важная часть социальной политики компании, своего рода вклад в светлое будущее», — отметил Алексей Кузнецов.


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