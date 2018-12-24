В Рязани закрылась микрофинансовая организация «Капитал инвест»

В понедельник, 24 декабря, в Рязани закрылся кредитно-потребительский кооператив «Капитал инвест», сообщил телеканал ГТРК «
По словам журналистов, пенсионеры, которые пришли получать деньги, увидели закрытый офис и табличку. Также известно, что ни один телефон фирмы больше не отвечает.
«Куда обращаться за возмещением и стоит ли его ждать вообще — люди не знают. С самого начала вкладчикам КПК обещали страховку по сбережениям. Сотрудники Центробанка пояснили, КПК — не банк, а значит, рассчитывать на компенсацию финансовых потерь не стоит», — отметили в сюжете.
Также отмечается, что сотрудники накануне закрытия звонили рязанцам и предлагали сделать выгодные вложения под процентную ставку 17 процентов.
Фото ГТРК «