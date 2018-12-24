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18:09, 24 декабря 2018 2 238
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В Рязани закрылась микрофинансовая организация «Капитал инвест» 1

В Рязани закрылась микрофинансовая организация «Капитал инвест»

В понедельник, 24 декабря, в Рязани закрылся кредитно-потребительский кооператив «Капитал инвест», сообщил телеканал ГТРК «Ока».

По словам журналистов, пенсионеры, которые пришли получать деньги, увидели закрытый офис и табличку. Также известно, что ни один телефон фирмы больше не отвечает.

«Куда обращаться за возмещением и стоит ли его ждать вообще — люди не знают. С самого начала вкладчикам КПК обещали страховку по сбережениям. Сотрудники Центробанка пояснили, КПК — не банк, а значит, рассчитывать на компенсацию финансовых потерь не стоит», — отметили в сюжете.

Также отмечается, что сотрудники накануне закрытия звонили рязанцам и предлагали сделать выгодные вложения под процентную ставку 17 процентов.

Фото ГТРК «Ока»


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