Под Ульяновском в кабине грузовика нашли тело рязанского дальнобойщика

В воскресенье, 23 декабря, под Ульяновском в кабине грузовика, который стоял на трассе, нашли тело рязанского дальнобойщика. Об этом сообщил портал
Известно, что он ехал из Рязани в Буинск. По дороге мужчина остановился на стоянке. Вечером водители нашли его мертвым.
По предварительной информации старшего помощника руководителя СУ СК России по Ульяновской области Евгения Словцова, рязанец скончался от сердечного приступа.
«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину смерти установят позже. Проводится доследственная проверка» — рассказали источнику.
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