В центре Касимова загорелся двухэтажный дом

Вечером в воскресенье, 23 декабря, в Касимове загорелся двухэтажный доме на улице Советской. На опубликованных в группе «
По словам очевидцев, в здании был взрыв.
Информация уточняется.
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Вечером в воскресенье, 23 декабря, в Касимове загорелся двухэтажный доме на улице Советской. На опубликованных в группе «
По словам очевидцев, в здании был взрыв.
Информация уточняется.
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