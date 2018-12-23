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18:04, 23 декабря 2018 1 023
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В центре Касимова загорелся двухэтажный дом

В центре Касимова загорелся двухэтажный дом

Вечером в воскресенье, 23 декабря, в Касимове загорелся двухэтажный доме на улице Советской. На опубликованных в группе «Типичный Касимов» снимках видно, что дым окутал второй этаж здания. В кадр также попала толпа людей напротив дома.

По словам очевидцев, в здании был взрыв.

Информация уточняется.


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