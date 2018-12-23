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15:04, 23 декабря 2018 138
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СК задержал четырех человек по делу о гибели шахтеров в Соликамске

СК задержал четырех человек по делу о гибели шахтеров в Соликамске

СК задержал четырех человек по делу о гибели шахтеров в Соликамске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным источника, следователи задержали горного мастера Андрея Купришкина, начальника участка шахты Максима Канищева, горного мастера Игоря Чукаева и Андрей Артюхина, начальника объекта шахтостроительного комплекса.

Они проходят подозреваемыми по делу о нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ, повлекшем смерть трех и более человек.

Напомним, после пожара на шахте в Соликамске нашли тела погибших девяти горняков. Восемь человек удалось спасти.

Фото ГУ МЧС по Пермскому краю


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