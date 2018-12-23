СК задержал четырех человек по делу о гибели шахтеров в Соликамске. Об этом сообщает РИА «
По данным источника, следователи задержали горного мастера Андрея Купришкина, начальника участка шахты Максима Канищева, горного мастера Игоря Чукаева и Андрей Артюхина, начальника объекта шахтостроительного комплекса.
Они проходят подозреваемыми по делу о нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ, повлекшем смерть трех и более человек.
Напомним, после пожара на шахте в Соликамске нашли
Фото ГУ МЧС по Пермскому краю