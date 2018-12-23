Брянские чиновники отправили своих детей в Турцию за счет фонда помощи тяжелобольным

В Брянской области 50 детей чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов съездили на отдых в Турцию за счет фонда помощи тяжелобольным. Об этом сообщил портал «
Отмечается, что ранее город Клинцы стал побратимом турецкого города Демре. Поездку школьников оплатили из средств фонда имени посла в Турции Андрея Карлова.
По информации издания, изначально предполагалось, что на отдых поедут дети с тяжелыми заболеваниями и находящиеся в трудной жизненной ситуации.
О том, что в Демре поехали дети чиновников, подтвердила проверка прокуратуры. Ведомство установило, что власти просто скрыли от жителей информацию о предстоящей поездке.
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«А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?» — спросила замглавы местной администрации Людмила Лубская.
Глава города Олег Шкуратов обвинил журналиста в «опошлении» благотворительной акции.
«Именно вами она и была опошлена. Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. В городе семь тысяч детей, поехали 50», — заявил Шкуратов.
На вопрос журналиста по поводу возможных отставок его собеседники ответили смехом.