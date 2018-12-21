Рязанского чиновника признали виновным в шантаже перевозчиков, но освободили от наказания

Рязанского чиновника Андрея Каплинского признали виновным в шантаже перевозчиков, но освободили от наказания. Об этом RZN.info сообщили в Советском суде.
В четверг, 20 декабря, на заседании рассмотрели жалобу бывшего начальника управления транспорта Рязани на решение мирового суда.
Ранее его признали виновным по части 1 статьи 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) и назначили ему наказание в виде 50 тысяч рублей и лишили права занимать административную должность на два года.
Однако Каплинского освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Советский суд изменил формулировку приговора, оставив наказание в силе.
Напомним, Каплинский, используя свое служебное положение,
Ранее суд